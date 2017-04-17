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Дождь со снегом помогли потушить большинство природных пожаров в Забайкалье

Происшествия
17 апреля, 3:58 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
На утро 16 апреля в крае было зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га
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ЧИТА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Дождь со снегом, начавшиеся в воскресенье в Забайкалье и продолжающиеся до сих пор, помогли справиться с большинством лесных пожаров в регионе, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

"По данным на утро понедельника, в Сретенском районе действует один лесной пожар на общей площади 20 гектаров. Еще один лесной пожар в Могочинском районе локализован на площади 300 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Безусловно, осадки способствовали улучшению ситуации", - сказали в пресс-службе. По данным ФБУ "Авиалесохрана" на утро воскресенья, в Забайкальском крае было зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га.

В тушении оставшихся пожаров участвуют 27 человек, в том числе 12 парашютистов-десантников. Задействовано пять единиц техники.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что Забайкальский край по частоте возникновения лесных пожаров превратился в проблемную территорию. Частота возгораний, по его мнению, связана с бездействием местных властей и недостаточно активной работой с населением.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что 75% пожаров в Забайкальском крае и Амурской области возникают в результате сжигания травы жителями. По его мнению, для предотвращения таких пожаров следует работать с населением и разъяснять, что пал травы не способствует росту новой травы.

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