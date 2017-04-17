Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Facebook выступила с заявлением по поводу произошедшего в США убийства, которое транслировалось в прямом эфире через данную социальную сеть. В распространенном в воскресенье сообщении компания назвала произошедшее "ужасающим преступлением".

"Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента на Facebook", - отметили представители соцсети.

"Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы физической безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция американского города Кливленд (штат Огайо) разыскивает мужчину, который, как заявляют правоохранительные органы, лишил жизни человека, транслируя убийство в прямом эфире через Facebook.

По данным властей, подозреваемого зовут Стив Стивенс. Его жертвой стал 74-летний житель Кливленда Роберт Гудвин. Как считают правоохранительные органы, Стивенс не был с ним знаком.

Сохраненное видео убийства, размещенное Стивенсом на его странице в Facebook, было удалено спустя примерно три часа после публикации.

Как отмечают в полиции, мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств", однако правоохранительные органы не могут подтвердить эти утверждения.

Мэр Кливленда Фрэнк Джексон выступил с обращением, призвав мужчину сдаться и больше "не причинять никому вреда".

Власти распространили приметы подозреваемого, подчеркивая, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен. По имеющимся данным, он перемещается на автомобиле. Полиция просит местных жителей сохранять бдительность.