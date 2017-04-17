ФСБ задержала седьмого члена группы, занимавшейся легализацией мигрантов на Сахалине

"Ъ": научно-технический совет Роскосмоса и ОДК проведет первое заседание 21 апреляКосмос 17 апреля, 4:36
"Питтсбург" победил "Коламбус" в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очкаСпорт 17 апреля, 4:33
Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента СШАМеждународная панорама 17 апреля, 4:07
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреляМеждународная панорама 17 апреля, 3:47
Сборы фильма "Форсаж 8" за первые дни проката установили рекордКультура 17 апреля, 2:38
Квят пожаловался на проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при БахрейнаСпорт 17 апреля, 2:28
Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"Международная панорама 17 апреля, 1:36
Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" в третьем матче плей-офф НХЛСпорт 17 апреля, 1:14
Большой шаг к чемпионству: футболисты "Спартака" обыграли "Зенит"Спорт 17 апреля, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали седьмого члена преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.
"Предполагается, что подозреваемая, действуя в интересах преступной группы, оказывала содействие гражданам стран СНГ в оформлении поддельных миграционных документов и фиктивных трудовых договоров с подставными юридическими лицами. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленницы обнаружены фальшивые документы иностранных граждан, поддельная печать юридического лица, компьютерная техника, используемая для изготовления подделок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, уроженка иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции, была пресечена сотрудниками УФСБ в 2016 году. По данным следствия, бывшая сотрудница областной миграционной службы через своих доверенных лиц организовывала незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан.
В 2015-2016 годах ими было противоправно легализовано более 100 мигрантов. В настоящее время уголовное преследование ведётся в отношении шести лиц.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, а также выявление иных лиц, причастных к легализации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.