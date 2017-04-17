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ФСБ задержала седьмого члена группы, занимавшейся легализацией мигрантов на Сахалине

Происшествия
17 апреля, 4:20 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Уроженке иностранного государства грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали седьмого члена преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предполагается, что подозреваемая, действуя в интересах преступной группы, оказывала содействие гражданам стран СНГ в оформлении поддельных миграционных документов и фиктивных трудовых договоров с подставными юридическими лицами. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленницы обнаружены фальшивые документы иностранных граждан, поддельная печать юридического лица, компьютерная техника, используемая для изготовления подделок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, уроженка иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции, была пресечена сотрудниками УФСБ в 2016 году. По данным следствия, бывшая сотрудница областной миграционной службы через своих доверенных лиц организовывала незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

В 2015-2016 годах ими было противоправно легализовано более 100 мигрантов. В настоящее время уголовное преследование ведётся в отношении шести лиц.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, а также выявление иных лиц, причастных к легализации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

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