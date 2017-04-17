Во Владивостоке пьяный подросток разбил 11 автомобилей, катаясь на машине друга

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Пьяный подросток, катаясь в воскресенье вечером во Владивостоке на машине друга, разбил 11 припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД установили, что 16-летний водитель автомашины Toyota Crown на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами. В результате происшествия пострадавших нет, 11 автомобилей получили повреждения", - говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза показала, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит его приятелю 1991 года рождения.

"Материалы проверки полиции будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о мерах воздействия на правонарушителя и его родителей. Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин", - уточнили в УМВД.