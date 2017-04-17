Во Внукове столкнулись более 10 автомобилей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 10 автомобилей столкнулись на Боровском шоссе в Москве в районе поселка Внуково, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"От 10 до 15 автомобилей столкнулись на Боровском шоссе в районе поселка Внуково. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, есть сведения о четырех пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД также сообщили, что с 07:15 до 07:55 на 21-м км Носовихинского шоссе произошло семь ДТП с участием 15 автомобилей. В результате аварий двое пострадавших обратились к медикам.

На месте аварий работают сотрудники Госавтоинспекции, причины ДТП устанавливаются.

Ранее утром в Ногинском районе произошли несколько крупных ДТП, предположительно из-за гололеда.