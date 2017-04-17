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Тела 31 погибшего при обрушении гигантской кучи мусора найдены в столице Шри-Ланки

Происшествия
17 апреля, 10:46 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Еще не менее 30 человек считаются пропавшими без вести, около 40 человек получили ожоги и травмы и доставлены в больницы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Тела 31 человека, в том числе пятерых детей, найдены спасателями в развалинах трущобного жилого квартала Колоннавала на северо-востоке столицы Шри-Ланки, на который в минувшую пятницу обрушилась гигантская горящая гора мусора, накопившегося на соседней свалке. Об этом сообщила полиция Коломбо.

По данным правоохранительных органов, еще не менее 30 человек считаются пропавшими без вести, около 40 человек получили ожоги и травмы и доставлены в больницы. Более 600 жителей получили временное убежище в государственной школе в этом районе.

Горящая гора мусора, масса которой достигала нескольких тысяч тонн, а высота превышала 90 метров, рухнула на расположенные в опасной близости лачуги бедняков в разгар празднования традиционного Нового года. В результате полностью разрушены 145 домов, еще свыше 130 частично повреждены. Полиция усилила патрулирование в квартале Колоннавала после сообщений о грабежах и заявила, что арестовала 18 человек по подозрению в мародерстве. В спасательной операции задействовано около тысячи человек.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесинге, который должен был отправиться во Вьетнам из Японии, где он находился с официальным визитом в момент трагедии, прервал свою поездку. В своем обращении к нации он извинился за задержку с перемещением мусорной свалки, которое планировалось в ближайшее время.

Как отмечают местные политики, совсем недавно парламент страны предупредил, что 23 млн тонн мусора на свалке в Колоннавале представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. По их словам, произошедшее не стихийное бедствие, а техногенная катастрофа, вызванная явной небрежностью муниципальных властей. Ежедневно на свалку свозилось около 800 тонн мусора. Жители района многократно проводили акции протеста с требованием закрыть свалку или перенести ее в другое место.

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