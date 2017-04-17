Защита оспорила продление срока содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Защита подала в Верховный суд Крыма апелляционную жалобу на решение о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего вице-премьера республики Олега Казурина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Морозов.
"Да, мы подали жалобу", - сказал он. Адвокат отметил, что в своей жалобе защита просит отпустить Казурина под домашний арест. Рассмотрение дела в апелляции пока не назначено, добавил он. Ранее сообщалось, что в начале апреля Казурину продлили срок содержания под стражей на три месяца.
Задержанному в середине февраля бывшему вице-премьеру Крыма уже предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ. Свою вину он не признает.
По данным СК РФ, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. За эти деньги Казурин обещал "способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму", а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.
Казурин был назначен зампредом крымского правительства 19 января 2016 года и уволен по инициативе главы региона Сергея Аксенова в конце прошлого года "за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей". До увольнения Казурин курировал реализацию ФЦП по социально- экономическому развитию Крыма. Сам Казурин ранее заявлял в Верховном суде Крыма, что уволился по собственному желанию.