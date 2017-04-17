Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск Усманова к Навальному

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Исковое заявление Усманова к Навальному принято судом к производству. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9:15 мск 18 мая", - сказала она.

Пресс-секретарь также подтвердила, что бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий по иску. "Финансовых требований по иску нет. Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности", - сказала она.

О намерении обратиться в суд с иском к Алексею Навальному о клевете Алишер Усманов заявил ранее в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах.