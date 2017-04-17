Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск Усманова к Навальному

Происшествия
17 апреля, 11:34 UTC+3
Пресс-секретарь суда также подтвердила, что бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий по иску
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Смотрите также

Источник: Усманов не заявлял финансовых требований в иске к Навальному
Усманов подал в суд на Навального
Алишер Усманов объяснил наличие нескольких сторон в сделке с недвижимостью
"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального

"Исковое заявление Усманова к Навальному принято судом к производству. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9:15 мск 18 мая", - сказала она.

Пресс-секретарь также подтвердила, что бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий по иску. "Финансовых требований по иску нет. Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности", - сказала она.

О намерении обратиться в суд с иском к Алексею Навальному о клевете Алишер Усманов заявил ранее в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Усманов, Алишер Бурханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама