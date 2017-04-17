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Защита обжаловала заключение Маркелова под стражу

Происшествия
17 апреля, 11:47 дата обновления: 17 апреля, 11:55 UTC+3
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защита обжаловала решение о заключении под стражу до 12 июня бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Маркелова Алексей Дудник.

"Да, можно сказать, что уже обжаловали. Мы просим Мосгорсуд отменить постановление об аресте Маркелова и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО", - сказал он.

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Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвинена по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Никто из фигурантов дела не признает своей вины. Маркелов ранее в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" предпринимателем Николаем Кривашом. По словам Макелова, "Криваш купил "Тепличное" за 250 млн рублей, это адекватная цена за предприятие, в собственности которого 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота".

По решению Басманного суда столицы Маркелов и Кожанова были заключены под стражу до 12 июня.

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