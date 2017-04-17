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Суд отказал ФСИН в требовании обязать Навального не совершать правонарушений

Происшествия
17 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В суде пояснили, что каждый гражданин не должен совершать административных правонарушений, и дополнительно возлагать эту обязанность на осужденного не требуется
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отказал Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России в требовании обязать Алексея Навального не совершать новых административных правонарушений. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

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"Судом было принято решение о возврате представления уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве о возложении на Навального дополнительной обязанности не совершать административных правонарушений", - сказал он.

Пресс-секретарь суда пояснил, что такое решение было принято судом на основании того, что "каждый гражданин обязан не совершать административных правонарушений, дополнительное возложение этой обязанности на осужденного не требуется".

Ранее в ведомстве отметили, что основанием для обращения в суд стал очередной административный арест Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет по делу "Ив Роше". Позднее он был условно осужден по делу "Кировлеса", однако этот приговор не вступил пока в законную силу.

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