Гололед привел к росту количества массовых ДТП в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Серьезное похолодание после оттепели привело в Москве и Подмосковье к образованию гололеда на дорогах, что стало причиной резкого роста количества ДТП. ГИБДД Москвы и МЧС еще накануне призывали водителей быть предельно аккуратными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, но так называемого "дня жестянщика" избежать не удалось.

Сообщения о ДТП в Московском регионе стали поступать 17 апреля с раннего утра. Практические все они были массовыми, а их причина - гололед и летняя резина, на которую уже успели перейти водители. В Ногинском районе Московской области на Носовихинском шоссе в семи ДТП были разбиты 15 машин и пострадали два человека, на Боровском шоссе столкнулись не менее 15 машин, в этих авариях также есть пострадавшие. Около десяти утра на Бородинском мосту в центре Москвы в ДТП попали сразу десять машин, при этом никто не пострадал.

По мнению сотрудников ГИБДД, большинство из этих ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима водителями в сложных погодных условиях. "Большинство столкновений удалось бы избежать, если бы водители не поторопились бы сменить зимнюю резину на летнюю", - отметили ТАСС в полиции. В Госавтоинспекции еще раз напомнили, что в условиях такого похолодания после оттепели наиболее опасными участках дорогах становятся эстакады, мосты и открытые продуваемые участки дорог.

Апрельское похолодание повлияло и на работу городских такси. В утренние часы время ожидания таксистов значительно увеличилось. Кроме того, из-за сложных погодных условий с утра сервис "Яндекс.Такси" увеличил тарифы в 2,2 раза, а более дешевые такси вызвать было практически невозможно.