Омский суд удовлетворил прошение об УДО бывшего замгубернатора Юрия Гамбурга

ОМСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. Решение вступит в силу через 10 дней.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство об УДО Юрия Гамбурга", - сказала Булихова.

По ее словам, прокуратура поддержала ходатайство, так как "Гамбург полностью возместил ущерб по решению суда и у него положительные характеристики".

Юрий Гамбург был приговорен 8 июня 2016 года Центральным районным судом Омска к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура просила назначить чиновнику 4-летнее заключение. Суд признал достоверной версию следствия о том, что в 2008-2012 годах, работая директором департамента имущественных отношений Омска, Гамбург сознательно и незаконно предоставил в собственность нескольких лиц, а также коммерческой фирмы "Крона" 26 земельных участков общей площадью 26,5 га под огороды. Земля продавалась по заниженной стоимости, а затем была перепродана "втридорога" новыми владельцами под строительство коттеджей.

Первоначально сумма инкриминируемого Гамбургу ущерба превышала 410 млн рублей, однако за полтора года судебных заседаний была снижена до 200 млн рублей. Чиновник был задержан 15 июня 2014 года. Ни в ходе следствия, ни в суде он свою вину не признал.