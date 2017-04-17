Убийца сотрудницы "Роснефти" и ее детей в Химках приговорен к пожизненному заключению

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Колесникова, признанного виновным в убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей, найденных в сгоревшем коттедже в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Колесникову назначено наказание в виде пожизненного заключения, из которых 10 лет он должен будет провести в тюрьме, а остальное - в исправительной колонии особого режима", - сказала она.

Утром 7 сентября 2014 года в коттедже в поселке Терехово городского округа Химки произошел пожар. После него при разборе завалов обнаружили тела 43-летней хозяйки дома и трех ее детей: 3-летних двойняшек (мальчика и девочки) и 12-летнего сына. Выжить удалось только сожителю старшей дочери убитой - 22-летнему Дмитрию Колесникову, который выбрался из дома, когда начался пожар.

На допросе у следователя Колесников признал свою вину, рассказав, что между ним и матерью его девушки, которая в то время находилась в Москве, произошел конфликт на почве семейных взаимоотношений. Он стал душить женщину, а затем облил горючей жидкостью свои вещи и поджег. Позже он разбил окно, и от потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар.

Колесников признан виновным по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее смерть людей").