Путин подписал закон о гарантии независимости адвокатов в уголовном процессе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении дополнительных гарантий независимости адвокатов в уголовном судопроизводстве. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 5 апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля.

Речь идет о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, которыми исключается разрешительный порядок вступления адвокатов в следственный процесс. Предусматривается, что "адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию", "обладает всеми процессуальными правами с момента его допуска".

"Выполнение адвокатом процессуальных обязанностей защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело", - отмечалось в сопроводительных материалах к закону, которые были подготовлены для рассмотрения в парламенте.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, бывают ситуации, когда следователи могут ограничивать допуск адвокатов к обвиняемым или подозреваемым без официального разрешения, ссылаясь на действующую формулировку, что адвокат "допускается к участию в уголовном деле". Таким образом, предъявление удостоверения адвоката и ордера, подтверждающего заключенное с ним соглашение о защите, после принятия закона будет являться достаточным для реализации полномочий защитника.

Согласно закону, УПК также дополняется новыми нормами, которые обязывают органы предварительного расследования и суд учитывать порядок участия адвоката в уголовных делах. Это позволит избежать ситуаций, когда игнорируются решения органов адвокатского самоуправления и назначаются адвокаты для участия в уголовных делах вопреки интересам подозреваемых и обвиняемых.

Одновременно оговаривается, что обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором "должны быть указаны отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска". При этом не допускается изъятие адвокатского досье, фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов.