Роспотребнадзор: число детских суицидов в РФ снизилось вдвое с 2001 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число детских суицидов в России с 2001 года сократилось более чем вдвое. Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Статистика по детским суицидам динамично снижается. Если до 2001 года был определенный рост, то с 2001 года, когда было 39,5 на 100 тысяч населения, то в 2015 это 17,4. Но это не должно успокаивать", - сказала Попова.

Она добавила, что, несмотря на борьбу с опасным контентом на русском языке, существует множество ресурсов на других языках, борьба с которыми идет менее активно. "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент на русском языке. Если вы возьмете сейчас и набьете суицид по-английски, то найдете огромное количество того, с чем мы боремся, работая в правовом поле РФ", - отметила Попова, подчеркнув, что эта тема тоже требует рассмотрения.

С января 2017 года специалистами Роскомнадзора, Роспотребнадзора и общественных организаций отмечается всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в социальных сетях. При этом фиксируется перемещение активности с традиционной для данных сообществ площадки ("ВКонтакте") в социальную сеть Instagram. Пользователей-подростков вовлекают в сетевую "игру" с помощью тематических хэштегов. Далее им предлагается выполнить ряд специфических заданий и психологически подготовиться к совершению самоубийства. Общение при этом переводится в сферу личных коммуникаций.

Роскомнадзор совместно с Роспотребнадзором, научным сообществом и администраторами ведущих социальных сетей подготовил методику оперативного выявления суицидального контента в социальных сетях. Ежедневно блокируется более 150 сообществ, посвященных самоубийствам.