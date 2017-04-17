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Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людей

Происшествия
17 апреля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Ранее издание сообщило о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации
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Генеральная прокуратура РФ

Генеральная прокуратура РФ

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Чечни и другие правоохранительные органы проводят проверку по информации "Новой газеты" о случаях похищений в республике гомосексуалистов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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"В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой и издания "Новая газета" по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей", - отметили в ведомстве.

1 апреля "Новая газета" сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Власти Чечни подобные обвинения отвергли.

6 апреля Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос министру внутренних дел Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей. В региональном министерстве ей ответили, что с 1 января по 1 апреля ни одного подобного обращения не было. "Мы связались с известным правозащитником, которая тоже сообщила, что к ней таких обращений не поступало. Сейчас мною направлены запросы прокурору республики и в Генпрокуратуру", - сказала она.

Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, Москалькова назвала странной. "Потому что так не бывает - ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений", - отметила омбудсмен.

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