В Москве задержан подросток, бросивший дымовую шашку в магазине

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Подросток из Санкт-Петербурга поджег дымовую шашку в магазине в центре Москвы, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, правонарушитель был задержан на месте происшествия.

В главке рассказали, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный подросток в магазине в Протопоповском переулке поджег пиротехническое изделие, после чего из торговых помещений была проведена эвакуация людей. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя, которым оказался житель Санкт-Петербурга 2000 года рождения. После разбирательства подросток был передан родителям", - сказали в пресс-службе полиции.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, подросток поджег в магазине дымовую шашку.