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В Алтайском крае часть веранды детсада рухнула на детей

Происшествия
17 апреля, 15:10 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 17, апреля. /ТАСС
Двое четырехлетних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован
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БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Часть оставшейся после демонтажа веранды стены рухнула на территории детского сада в Алтайском крае на детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ЧП произошло сегодня днем на территории "Новичихинского детского сада № 1 "Искринка". "Произошло обрушение кирпичной стены, оставшейся от демонтированной веранды, общей площадью 16 квадратных метров. Элементы конструкции упали на детей, находящихся на прогулке. В результате падения кирпичной кладки двое четырехлетних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы", - уточнили в ведомстве.

Пострадавшим оказана медпомощь, здоровью и жизни детей в настоящее время ничего не угрожает. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения", - добавили в пресс-службе.

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