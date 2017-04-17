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Четыре человек погибли в результате падения самолета в Португалии

Происшествия
17 апреля, 15:25 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 17, апреля. /ТАСС
Об этом сообщило агентство Reuters
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МАДРИД, 17 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения самолета в Португалии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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