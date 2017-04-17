Суд перенес на 20 апреля рассмотрение административного дела в отношении Дадина

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы перенес на 20 апреля рассмотрение административного дела в отношении активиста Ильдара Дадина за одиночный пикет у здания столичного ГУ МВД РФ.
Как сообщает корреспондент ТАСС, адвокат Дадина Николай Зборошенко ходатайствовал о вызове в суде двух полицейских, принимавших участие в задержании Дадина, а также прокурора. В ходе заседания адвокат отметил, что его подзащитный не признает вину.
"Ходатайство защитника отклонить. Заседание перенести на 20 апреля, вызвав в суд полицейских", - огласил решение судья.
Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставили в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") он был отпущен из отделения полиции.
Дадину грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.