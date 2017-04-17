Мосгорсуд признал законным арест оппозиционера Мальцева за неповиновение полиции

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным назначение административного ареста сроком 15 суток оппозиционеру Вячеславу Мальцеву за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент ТАСС.
"Решение суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты Мальцева отклонить", - огласил решение судья.
Мальцев в суде заявил, что виновным себя не считает. "Вину свою не признаю, ни о каком снисхождении просить не буду", - сказал Мальцев.
Тверской суд ранее признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, 26 марта Мальцев участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия он не отреагировал, после чего ему было предложено проследовать в служебный транспорт. Мальцев стал сопротивляться, размахивать руками и толкать полицейских.
Басманный суд Москвы 11 апреля санкционировал обыск в квартире Мальцева в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 апреля стало известно о задержании Мальцева по месту его проживания в Саратове. Затем он был этапирован в Москву в ОВД "Тверской".