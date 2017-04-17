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СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы правительства Омской области Гребенщикова

Происшествия
17 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По данным следствия, чиновник организовал выплату из бюджета более 14 млн рублей организации-подрядчику, заведомо зная, что компания не выполняет условия контракта
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Станислав Гребенщиков

Станислав Гребенщиков

© Максим Кармаев/www.om1.ru

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении замглавы правительства Омской области Станислава Гребенщикова за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, Гребенщиков, используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО "Стройинвесткомплект", заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

Злоупотребление должностными полномочиями Гребенщиковым повлекло существенное нарушение интересов государства, не выполнена реконструкция объекта, нарушены права и законные интересы кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию в обеспечение исполнения государственного контракта, которой был причинен материальный ущерб в виде убытков в результате выплат по банковской гарантии.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), для дальнейшего расследования передано в пятое следственное управление (Новосибирск) ГСУ СК РФ.

13 апреля ТАСС сообщал, что замглавы правительства Омской области Гребенщиков, который внес свою кандидатуру на выборы мэра Омска, отказался продолжать участие в предвыборной кампании по состоянию здоровья. Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города будут выбирать депутаты горсовета. В списке кандидатур на должность мэра Омска осталось 16 человек.

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