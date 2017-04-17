К тушению нефтескважины "Лукойла" в Коми привлекли более 200 пожарных

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Группировка, привлеченная к тушению горящей нефтяной скважины в Усинском районе Республики Коми, увеличена на 10 человек - до 208 сотрудников, в их распоряжении более 80 единиц техники, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по республике.

"На помощь коллегам дополнительно прибыли 10 пожарных, в результате группировка увеличилась до 208 человек, задействовано более 80 единиц техники. Дополнительные силы понадобились на орошение для охлаждения техники и людей, чтобы избежать новых возгораний", - сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы ГУ МЧС по региону Ксения Хахалкина.

"Продолжается расчистка территории, специалисты вытащили наиболее крупные фрагменты металлоконструкций, остались мелкие в районе устья скважины, которые также нужно достать", - добавила она. В работах по-прежнему задействованы спасатели МЧС, аварийно-спасательной службы "СПАС-Коми", "Лукойла-Коми", противофонтанной службы, в том числе специалисты из Ненецкого автономного округа и Ставропольского края.

Как рассказал ТАСС заведующий кафедрой транспорта, хранения нефти, газа и нефтегазопромыслового оборудования Северного Арктического федерального университета, доктор геолого-минералогических наук профессор Марсель Губайдуллин, теоретически избежать подобных аварий возможно, если соблюдать технологии при проведении работ на каждом этапе. "В большинстве случаев причина - человеческий фактор, когда исполнитель что-то нарушил. Возможно, утечка связана с разрушением металла, могла быть коррозия, но в таком случае должна быть соответствующая диагностика", - сказал Губайдуллин.

Он привел пример аварии 2012 года на месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе, где из расконсервированной разведочной скважины более суток продолжался выброс нефтегазовоздушной смеси: скважина была длительное время законсервирована, в ней накопилось много газа, расконсервация проводилась не очень грамотно, произошел выброс, но искра не попала, обошлось без пожара, однако значительная территория была загрязнена.

Ученый заявил, что скорее всего было много попутного нефтяного газа в шапке, в результате чего она взорвалась. Осложняется процесс тем, что техника не может подойти к устью. "Если сильно фонтанирует, наиболее эффективно - перекрыть, но для этого нужно подойти к устью и посмотреть, в каком состоянии запорная арматура", - отметил Губайдуллин.

"Если скважина уже загорелась, основная проблема в том, что из нее выбрасывается горючая жидкость - нефть или газ - под большим давлением, что создает одну из самых сложных аварийных ситуаций, которая только может быть, тем более это действующее месторождение: в пласте горючей субстанции очень много, и пластовое давление очень большое. Это огромный факел, который бьет в небо", - рассказал ТАСС начальник научного отдела Института природных ресурсов Томского политехнического университета (ТПУ) Виталий Ростовцев.

Он отметил, что такой пожар сопровождается сильным огнем и высокой температурой, и потушить его очень сложно. Для борьбы с такими возгораниями привлекают не обычные пожарные расчеты, а специализированные подразделения.

Ученый также уточнил, что продолжительность горения зависит от условий: "Такой пожар может гореть достаточно длительное время, даже если с ним бороться. Не думаю, что кто-то скажет точную цифру".

По его словам, есть вариант ликвидировать возгорание достаточно быстро, но это приведет к гибели скважины. "Нефтяная скважина - сооружение очень дорогое, ее стоимость - сотни миллионов рублей. Самый простой способ - у устья подрывают и заваливают ее - и все: фонтан сбили, но и скважину завалили, соответственно. Погубить ее - это закопать в землю сотни миллионов рублей. Так действуют только в самом крайнем случае, когда больше никакие методы не помогают", - подчеркнул Ростовцев. Он рассказал, что при тушении таких пожаров в случае сохранения оборудования у устья скважины необходимо охладить его, сбить пламя, чтобы к ней могли подойти специалисты, которые закроют задвижки и заглушат поток. "Если устьевое оборудование погибло - тогда сложно сказать, как с этим бороться", - резюмировал специалист.

Возгорание нефтескважины № 2 на месторождении имени Алабушина в 180 км от Усинска произошло днем 10 апреля, в результате никто не пострадал. Ближайший к месту аварии населенный пункт, село Щельябож, находится 8 км и за рекой, местным жителям ничего не угрожает, подчеркнули в "Лукойл-Коми". Скважина принадлежит "Лукойл-Усинскнефтегаз", производственному подразделению "Лукойл-Коми". По информации предприятия, возгорание произошло при проведении подрядчиком, ООО "КомиКуэст Интернешнл", капитального ремонта скважины. Месторождение имени Андрея Алабушина, расположенное на правом берегу реки Колва в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, было открыто в декабре 2014 года, в 2015 году введено в пробную эксплуатацию.