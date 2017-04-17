Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля - 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова.

Инфографика Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, "Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга в понедельник в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника (совершившего взрыв в метро - прим. ТАСС) Акбаржона Джалилова".

"В настоящее время Аброр Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Из видео ФСБ следует, что при задержании у подозреваемого изъяли боевой пистолет.

Один из оперативников спросил, отдает ли себе отчет задерживаемый о производимых в его отношении действиях. "Вы догадываетесь, за что вас задержали?" - спросил его один из оперативников. "Да", - ответил Азимов. Затем у него из заднего кармана был изъят боевой пистолет, а из пакетов - два смартфона. 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Ранее в СК заявили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Предыстория 6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел два оперативных совещания с членами следственно-оперативной группы, поставив задачу отработать связи каждого из подозреваемых, выяснить, кто являлся организатором преступления, была ли иерархия и сплоченность между соучастниками. 11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета РФ его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.