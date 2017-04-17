Полиция Испании задержала карельского бизнесмена Попова по запросу РФ

МАДРИД, 17 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Полиция Испании задержала карельского бизнесмена Василия Попова по запросу России. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Канарских островов.

По их информации, "его задержали по запросу РФ". Другие подробности в полиции приводить не стали. Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов отметил, что правоохранительные органы пиренейского королевства "прислали официальное уведомление о том, что Попов был задержан в Пуэрто-де-ла-Крус".

Ранее Анастасия Кравчук, супруга обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах карельского бизнесмена, подтвердила ТАСС его задержание в Испании. "5 апреля Василию Попову вернули загранпаспорт в Финляндии и сняли запрет на выезд из страны. 7 апреля он вылетел на отдых в Испанию, и на шестой день (пребывания в стране - прим. ТАСС) его задержали в отеле. Он мне позвонил и сказал, что, по данным испанской полиции, находится в международном розыске", - добавила Кравчук.

Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции. По словам Кравчук, Попов поехал на отдых с документами, которые позволяют ему свободно передвигаться по территории Евросоюза. Судебное разбирательство в отношении бизнесмена пройдет в Мадриде, уточнила жена Попова.

Дело Попова

В 2015 году Попову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о продаже в Петрозаводске здания муниципального предприятия "Петропит" по заниженной стоимости и объявили в международный розыск. Фигурантами дела также являются жена Попова, экс-председатель законодательного собрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат карельского парламента Ольга Залецкая и бывший директор ТД "Ленторг" Александра Корнилова. Им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц управления Росреестра по Карелии приобрели по явно заниженной стоимости право на нежилое здание комбината школьного питания и участок под ним. При рыночной стоимости имущества, превышающей 61 млн рублей, оно было куплено за 18,3 млн рублей. Петрозаводский городской суд в январе 2016 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой, но пока не вынес решения.

Попов ранее избирался депутатом законодательного собрания Карелии, горсовета Петрозаводска и главой Олонецкого района. Кроме того, он долгое время возглавлял карельское отделение партии "Яблоко" и Олонецкий молочный комбинат. С 8 марта 2015 года находился в Финляндии. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска.