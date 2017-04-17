СК РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чечне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чеченской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

"В следственные органы СК по Чеченской Республике обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало", - подчеркнули в СК.

Там уточнили, что проверяют информацию "Новой газеты" об угрозе в адрес журналистов издания, якобы поступивших после публикации материала о преследованиях в Чечне представителей сексуальных меньшинств.

"Информация представителей "Новой газеты" об угрозах в их адрес в связи с опубликованием материала проверяется следственными органами Следственного комитета России в установленном законом порядке", - пояснили в ведомстве.