МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Жительница Дагестана задержана по подозрению в убийстве отца, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.

"Следственными органами в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения местного жителя задержана его дочь. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство" УК РФ", - уточнил собеседник агентства. По его словам, решением суда девушка заключена под стражу.

По версии следствия, в конце ноября 2016 года жительница Махачкалы обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении мужа.

"В убийстве мужчины была изобличена его родная дочь, которая призналась в содеянном, объяснив совершенное преступление личными неприязненными отношениями с отцом. С целью сокрытия совершенного преступления подозреваемая расчленила труп и частями вывезла его на территорию одного из кладбищ Махачкалы, где их захоронила", - сказал представитель следствия.