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Суд возобновил следствие по делу беглого вице-мэра Сыктывкара, депортированного из США

Происшествия
17 апреля, 19:59 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 17, апреля. /ТАСС
Поскольку Сергей Лученков нарушил условия досудебного соглашения и скрылся, его дело будет рассматриваться в общем порядке
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СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Сыктывкарский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Сыктывкара Сергея Лученкова, который ранее сбежал от следствия, но был депортирован из США в Россию за нарушение миграционного законодательства. Поскольку Лученков нарушил условия досудебного соглашения и скрылся, его дело будет рассматриваться в общем порядке, сообщили в прокуратуре республики.

"Сыктывкарский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Лученкова, обвиняемого в пособничестве бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении крупной взятки. Обвинение поддерживает прокурор республики Сергей Бажутов. Поскольку Лученков нарушил условия ранее заключенного досудебного соглашения, скрывшись от судебного следствия, то прокурор ходатайствовал о рассмотрении дела в общем порядке", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в первой половине 2007 года Лученков организовал встречу бывшего в то время руководителем администрации Романа Зенищева с директором ООО "Тепловая компания". В ходе встречи Зенищев предложил предпринимателю дать ему взятку в 10 млн рублей за покровительство при заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству и поставке модульной котельной в сыктывкарском поселке Нижний Чов. Затем Лученков напомнил директору предприятия о необходимости передачи чиновнику оговоренной суммы, а впоследствии выступил посредником при ее получении.

После возбуждения уголовного дела Лученков признал вину, заключил досудебное соглашение, однако позже, в июле 2014 года, он не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. Его задержали в феврале этого года в аэропорту Внуково, Лученков был депортирован из США в Россию за нарушение миграционного законодательства.

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