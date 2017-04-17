Суд возобновил следствие по делу беглого вице-мэра Сыктывкара, депортированного из США

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СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Сыктывкарский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Сыктывкара Сергея Лученкова, который ранее сбежал от следствия, но был депортирован из США в Россию за нарушение миграционного законодательства. Поскольку Лученков нарушил условия досудебного соглашения и скрылся, его дело будет рассматриваться в общем порядке, сообщили в прокуратуре республики.
"Сыктывкарский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Лученкова, обвиняемого в пособничестве бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении крупной взятки. Обвинение поддерживает прокурор республики Сергей Бажутов. Поскольку Лученков нарушил условия ранее заключенного досудебного соглашения, скрывшись от судебного следствия, то прокурор ходатайствовал о рассмотрении дела в общем порядке", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, в первой половине 2007 года Лученков организовал встречу бывшего в то время руководителем администрации Романа Зенищева с директором ООО "Тепловая компания". В ходе встречи Зенищев предложил предпринимателю дать ему взятку в 10 млн рублей за покровительство при заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству и поставке модульной котельной в сыктывкарском поселке Нижний Чов. Затем Лученков напомнил директору предприятия о необходимости передачи чиновнику оговоренной суммы, а впоследствии выступил посредником при ее получении.
После возбуждения уголовного дела Лученков признал вину, заключил досудебное соглашение, однако позже, в июле 2014 года, он не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. Его задержали в феврале этого года в аэропорту Внуково, Лученков был депортирован из США в Россию за нарушение миграционного законодательства.