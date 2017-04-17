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Военный вертолет потерпел крушение в США

Происшествия
17 апреля, 21:31 дата обновления: 17 апреля, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Один из членов экипажа был госпитализирован
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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в понедельник в американском штате Мэриленд, один из членов экипажа был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба находящегося в штате Вирджиния Форта Белвуар, откуда вылетел аппарат.

"Вертолет UH-60 Black Hawk Форта Белвуар с тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку примерно в 13:50 (20:50 мск) около города Леонардтаун (штат Мэриленд). Медики госпитализировали одного из членов экипажа", - говорится в распространенном заявлении.

Вместе с тем, специализированный новостной ресурс Military.com сообщает о том, что один человек скончался на месте, двое получили ранения. Он ссылается на официального представителя базы Армии (сухопутных войск) США Форт-Белвуа Патрика Сейбера. Тот пока не подтвердил, сколько человек летело на вертолете, сколько из них пострадали и погибли.

Американские СМИ отмечают, что вертолет рухнул на поле для игры в гольф.

На базе Форт-Белвуа дислоцировано более десятка вертолетов H-60, которые предназначены главным образом для транспортировки членов командования подразделений Национальной гвардии, инженерных войск, морской пехоты, ВВС, а также должностных лиц Министерства обороны США. На военном объекте, в частности, расположены элементы армейской службы кибербезопасности и 24-х отделов Пентагона.

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