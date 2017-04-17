В США объявлена награда в $50 тыс. за поимку автора трансляции убийства через соцсеть

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского штата Огайо назначили награду в размере $50 тыс. за помощь в поимке мужчины, который убил человека и транслировал расправу в прямом эфире через социальную сеть Facebook. Об этом сообщил начальник Управления полиции города Кливленд Калвин Уильямс.

Он предупредил, что объявленный в розыск мужчина "точно вооружен и поэтому опасен". "Да, мы можем подтвердить, что убийство совершено с помощью пистолета", - заявил Уильямс. По его информации, власти "получили десятки наводок, которые в настоящий момент проверяются".

Ранее сообщалось, что полиция города объявила в розыск некоего Стива Стивенса, который лишил жизни человека, транслируя убийство в прямом эфире через Facebook. Его жертвой стал 74-летний житель Кливленда Роберт Гудвин. Как считают правоохранительные органы, Стивенс был с ним не знаком, и, скорее всего, выбрал в качестве цели наобум.

Сохраненное видео убийства, размещенное Стивенсом на его странице в Facebook, было удалено спустя примерно три часа после публикации. Как отмечают в полиции, мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств", однако правоохранительные органы не могут подтвердить эти утверждения. Мэр Кливленда Фрэнк Джексон выступил с обращением, призвав мужчину сдаться и больше "не причинять никому вреда".

Власти распространили приметы подозреваемого, который перемещается на автомобиле. Полиция просит местных жителей сохранять бдительность.