Суд вынесет приговор бизнесмену Амунцу по делу о хищении 29 млрд рублей у Межпромбанка

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник огласит приговор бизнесмену Дмитрию Амунцу - предполагаемому соучастнику бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого в присвоении 29 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить Амунцу наказание в виде семи лет лишения свободы.

Как полагает следствие, в 2008-2009 году Амунц принял участие в хищении около 29 млрд рублей, выделенных ЗАО "Международный промышленный банк" в качестве беззалогового кредита Банком России. По мнению следствия, схему хищения в 2008 году разработал владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев.

Присвоение денежных средств осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО "ОПК Девелопмент", имевшие счета в названном банке. По указанию Пугачева Амунц подписал фиктивные документы, послужившие основанием для необоснованного зачисления на счет возглавляемой им организации указанной суммы денежных средств.

В дальнейшем 29 млрд рублей при участии председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Александра Диденко, по данным следствия, были конвертированы в иностранную валюту и переведены в иностранную компанию, принадлежащую Пугачеву. Это дало возможность владельцу банка распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

В настоящее время Пугачев находится в международном розыске. Соисполнитель хищения Диденко осужден и отбывает наказание.