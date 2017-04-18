В США рухнул военный вертолет

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Один из членов экипажа погиб, двое серьезно пострадали в результате крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk в понедельник в американском штате Мэриленд. Об этом сообщила пресс-служба Армии (сухопутных сил) США.

"В понедельник один член экипажа погиб и двое других пострадали в результате крушения летательного аппарата во время учебного полета", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что вертолет упал на поле для гольфа в городе Леонардтаун в 13:37 по местному времени (20:37 мск). UH-60 Black Hawk вылетел на "рутинный учебный полет" с аэродрома Дэйвисон, расположенного на территории Форта-Белвуа (штат Вирджиния).

На борту было всего три члена экипажа. "Один находится в тяжелом состоянии, другой - в критическом", - пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что оба пострадавших на данный момент госпитализированы.

"Проводится расследование причин аварии", - заключили представители Армии США.

На базе Форт-Белвуа дислоцировано более десятка вертолетов H-60, которые предназначены главным образом для транспортировки членов командования подразделений Национальной гвардии, инженерных войск, морской пехоты, ВВС, а также должностных лиц министерства обороны США.

На военном объекте, в частности, расположены элементы армейской службы кибербезопасности и 24-х отделов Пентагона.