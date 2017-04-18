СМИ: в Торонто арестован мужчина, устроивший пожар в церкви на Пасху

ОТТАВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция арестовала мужчину, который поджег католическую церковь Святого Иоанна Евангелиста в центре канадского Торонто на Пасху. Об этом в понедельник сообщил телеканал СBC.

Поджигателем оказался бывший ее прихожанин, 43-летний Марк Порлие. Мотивы его действий устанавливаются. Ему уже предъявлены обвинения в поджоге и причинении ущерба на сумму свыше $4 тыс.

Пожар в помещении церкви вспыхнул в воскресенье рано утром за несколько часов до начала торжественной мессы в честь празднования главного христианского праздника - Пасхи. В результате происшествия никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Праздничная месса была также отменена, а сама церковь до сих пор закрыта, прихожане приводят в порядок внутренние помещения.

Ситуацию с поиском поджигателя держал на контроле мэр Торонто Джон Тори. Он посетил место происшествия и назвал случившееся "ударом по сердцу" для данного прихода, который здесь находится более 100 лет.