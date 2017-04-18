Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Торонто арестован мужчина, устроивший пожар в церкви на Пасху

Происшествия
18 апреля, 1:02 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Пострадавших нет, но зданию был нанесен ущерб
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция арестовала мужчину, который поджег католическую церковь Святого Иоанна Евангелиста в центре канадского Торонто на Пасху. Об этом в понедельник сообщил телеканал СBC.

Поджигателем оказался бывший ее прихожанин, 43-летний Марк Порлие. Мотивы его действий устанавливаются. Ему уже предъявлены обвинения в поджоге и причинении ущерба на сумму свыше $4 тыс.

Пожар в помещении церкви вспыхнул в воскресенье рано утром за несколько часов до начала торжественной мессы в честь празднования главного христианского праздника - Пасхи. В результате происшествия никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Праздничная месса была также отменена, а сама церковь до сих пор закрыта, прихожане приводят в порядок внутренние помещения.

Ситуацию с поиском поджигателя держал на контроле мэр Торонто Джон Тори. Он посетил место происшествия и назвал случившееся "ударом по сердцу" для данного прихода, который здесь находится более 100 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
2
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама