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ABC: на заводе Tesla в Неваде из-за утечки опасного вещества эвакуирована часть персонала

Происшествия
18 апреля, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Официальный представитель компании Дэйв Арнольд заверил, что угрозы для людей нет
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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Разлив опасного для здоровья вещества произошел в понедельник на предприятии по производству аккумуляторов компании Tesla в штате Невада, часть персонала эвакуирована. Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC.

Данную информацию, как отмечается в публикации, подтвердил руководитель управления чрезвычайных служб округа Стори (штат Невада) Джо Кертис. По сведениям телеканала, разлилась емкость объемом более 200 литров с чистящей жидкостью промышленного назначения. Как много времени потребуется на ликвидацию утечки и возобновление нормальной работы предприятия, пока не сообщается.

В материале приводится заявление официального представителя Tesla Дэйва Арнольда. Он заверил, что угрозы для людей в связи с произошедшим нет. По словам Арнольда, "пара сотрудников, которые могли подвергнуться воздействию вещества, были направлены в местную больницу". "Сообщений о том, чтобы кто-то серьезно пострадал, не поступало, - подчеркивается в заявлении. - Мы не ожидаем какого-либо влияния на производство".

Пресс-службы компании Tesla и завода в Неваде, о котором идет речь, пока не ответили на запрос ТАСС представить дополнительную информацию о произошедшем.

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