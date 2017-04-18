В Киргизии в одной из школ десять человек отравились неизвестным газом

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БИШКЕК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Десять учеников и педагогов одной из школ киргизского города Балыкчи (Иссык-Кульская область) отравились неизвестным газом. Об этом сообщило МЧС республики.
По данным ведомства, чрезвычайное происшествие произошло в балыкчинской школе №3."Пять учеников были госпитализированы в отделение реанимации городской больницы, еще пять человек - в отделение травматологии", - говорится в сообщении. Еще несколько школьников и учителей "получили первую медицинскую помощь на месте".
По предварительным данным, причиной отравления людей стал "неизвестный газ". Какой именно и почему он оказался в учебном заведении - это в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов. "На место происшествия прибыли сотрудники милиции, врачи и спасатели", - отмечается в документе.