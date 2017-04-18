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Причиной пожара в поселке Пластун в Приморье мог стать поджог

Происшествия
18 апреля, 8:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По факту пожара проводится проверка, по итогам которой будет установлена непосредственная причина возгорания
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Причиной пожара в поселке Пластун Тернейского района в Приморье, во время которого сгорели два дома, могли стать поджог, неосторожное обращение с огнем или неисправное электрооборудование, сообщает во вторник ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Информация о том, что причиной пожара стал пал сухой растительности, не соответствует действительности. Непосредственная причина пожара будет установлена после проведения необходимых технических исследований на основании заключения экспертов. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе умышленные действия по уничтожению (повреждению) чужого имущества, совершенные общеопасным способом (поджог), неосторожное обращение с огнем и возникновение пожара вследствие аварийных режимов электрооборудования", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что по факту пожара ведется проверка, на месте работает группа дознавателей.

Пожар в поселке Пластун произошел 16 апреля. Погибших и пострадавших не было.

За последние несколько дней в Приморье произошло несколько крупных пожаров. Так, в Артемовском городском округе из-за пожара 16 апреля была повреждена опора ЛЭП, произошел обрыв электропроводов, это привело к аварийному отключению от электроэнергии 175 домов частного сектора, в которых проживают 525 человек. В Ольгинском районе из-за палов сухой травы сгорели четыре столба линий электропередач, в итоге без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек. Из-за пожара в поселке Пластун сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль.

В Приморье сохраняется сложная лесопожарная ситуация. За сутки было потушено 34 лесных пожара в 20 муниципалитетах на площади около 840 га. На площади почти 250 га действуют 13 лесных пожаров в 11 муниципалитетах, четыре пожара локализованы. С начала года в Приморье зарегистрировали 224 лесных пожара на площади 11,41 тыс. га.

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