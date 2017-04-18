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В южной Болгарии в водопроводной воде обнаружен уран

Происшествия
18 апреля, 9:22 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Причиной загрязнения воды, выявленного еще в октябре прошлого года, могло стать отсутствие контроля за состоянием шахт, где более 30 лет назад добывался уран
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СОФИЯ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Специальная межведомственная комиссия во вторник начала исследование источников воды в городе Хасково в южной части Болгарии, где в водопроводной воде обнаружено 14-кратное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) урана. Министерство здравоохранения Болгарии перед пасхальными праздниками запретило здесь использование водопроводной воды.

"Вопреки незначительной угрозе здоровью, в качестве превентивной меры, межведомственная комиссия рекомендовала не использовать воду из центрального водопровода в городе Хасково для пищевых целей. Вода без ограничений может быть использована для нужд гигиены", - говорится в сообщении Минздрава Болгарии. В ведомстве уточнили, что для нужд населения в жилые кварталы доставлены цистерны с питьевой водой, а в больницы и детские учреждения - бутылки с минеральной.

Губернатор Хаскова Минко Ангелов проинформировал, что несоответствие нормальным показателям по уровню содержания урана было выявлено в воде еще в октябре прошлого года. Однако эти данные были обнародованы лишь в апреле 2017 года, после того, как в контрольных пробах снова было обнаружено превышение ПДК урана.

По мнению экспертов, загрязнение воды произошло из-за отсутствия контроля за состоянием шахт, где более 30 лет назад добывался уран. В 1992 году болгарское правительство приняло решение о прекращении добычи урана в регионе и закрыло 48 шахт. Было объявлено, что все они надежно законсервированы.

Прокуратура по факту задержки поступления информации о загрязнении питьевой воды ураном начала собственную проверку, ее результаты должны быть известны в течение 20 дней. Местное население организовало инициативный комитет и собирает подписи среди жителей города с требованием проведения полной диспансеризации горожан и наказания виновных в загрязнении воды.

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