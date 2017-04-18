В аэропорту Новосибирска у граждан КНР изъято почти 300 кг янтаря на 9 млн руб.

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ по Новосибирской области изъяли в новосибирском аэропорту Толмачево у граждан Китайской Народной Республики (КНР) более 291 кг янтаря. По факту контрабанды камня через границу возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба таможенного управления.

"Природные камни желтого цвета общим весом более 291 кг были изъяты в ходе осмотра багажа и ручной клади граждан КНР сотрудниками таможенного поста аэропорта Толмачево новосибирской таможни. Экспертиза подтвердила, что изъятый камень является природным янтарем, общая стоимость которого составляет свыше 9 млн рублей... Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных товаров в крупном размере", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), по которой возбуждено дело, составляет от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.