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В аэропорту Новосибирска у граждан КНР изъято почти 300 кг янтаря на 9 млн руб.

Происшествия
18 апреля, 9:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, апреля. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу Таможенного союза стратегически важных товаров в крупном размере
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НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ по Новосибирской области изъяли в новосибирском аэропорту Толмачево у граждан Китайской Народной Республики (КНР) более 291 кг янтаря. По факту контрабанды камня через границу возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба таможенного управления.

"Природные камни желтого цвета общим весом более 291 кг были изъяты в ходе осмотра багажа и ручной клади граждан КНР сотрудниками таможенного поста аэропорта Толмачево новосибирской таможни. Экспертиза подтвердила, что изъятый камень является природным янтарем, общая стоимость которого составляет свыше 9 млн рублей... Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных товаров в крупном размере", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), по которой возбуждено дело, составляет от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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