Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Отказ авиакомпании "Победа" допустить на борт самолета женщину и ее ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), стал поводом для прокурорской проверки, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с отказом авиакомпании "Победа" в воздушной перевозке матери и ее ребенка, страдающего ДЦП", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, 15 апреля сотрудник авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково отказал больному ребенку и его матери в допуске на рейс.
"При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении ведомства.