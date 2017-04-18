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ГП с 2013 года подала иски о взыскании с чиновников имущества на 2,4 млрд рублей

Происшествия
18 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Всего за три года прокурорами были инициированы 500 спецпроверок по расходам чиновников
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России с 2013 года подала иски о взыскании с чиновников имущества, не подтвержденного доходами, на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий, выступая на семинаре-совещании на тему "Профилактика коррупционных нарушений".

Он напомнил, что с 2013 года прокуроры были наделены полномочиями назначать специальные проверки на предмет незаконного обогащения в случаях, когда сумма расходов превышает общий семейный доход чиновника за три предыдущих года. При этом обязанность доказывать законность приобретенного имущества лежит на чиновниках.

В случаях, когда госслужащим не удается доказать факт приобретения имущества на легальные доходы, прокуроры обращаются в суд с иском об обращении такого имущества в доход государства.

"За это время подано уже более 40 исков в отношении имущества на общую сумму 2,4 млрд рублей. Удовлетворено 20 исков на 2 млрд рублей", - сообщил представитель Генпрокуратуры. Всего за три года прокуроры инициировали 500 процедур контроля (специальных проверок - прим. ТАСС) за расходами чиновников, отметил он.

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