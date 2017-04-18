В Киргизии более 20 человек отравились салатом на проводах невесты

БИШКЕК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Более 20 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Базар-Коргонском районе на юге Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"По данным Госсанэпиднадзора Джалал-Абадской области, отравились 22 человека. По предварительным сведениям, 15 апреля они находились на праздничном мероприятии, проводах невесты, где отравились некачественно приготовленным салатом", - говорится в сообщении.

17 апреля врачи вынуждены были госпитализировать в инфекционное отделение местной больницы восемь человек, поскольку состояние их здоровья вызывало опасение. 18 апреля с признаками пищевого отравления были госпитализированы еще 14 человек, принимавших участие в застолье.

"В настоящее время все пациенты получают дезинтоксикационную помощь", - отмечается в документе. По информации Минздрава, остатки подозрительной пищи, которую принимали пострадавшие, направлены на лабораторное исследование. "У двоих пострадавших состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии", - подчеркивается в сообщении.

В связи с ЧП работники министерства здравоохранения "активизировали разъяснительные работы по профилактике пищевых отравлений" среди населения.