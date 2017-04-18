Ходатайство об аресте очередного фигуранта дела о теракте в Петербурге поступило в суд

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте одного из соучастников теракта в петербургском метро Аброра Азимова, задержанного накануне в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Азимова поступило в суд. Судебное заседание состоится сегодня в 14:00 мск", - сказала она.

Царева уточнила, что задержанный пока не доставлен в суд.

Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Московской области. По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство в метро.

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Азимов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

Теракт в метро Петербурга, первые задержанные

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство, пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на оперативных совещаниях с членами следственно-оперативной группы поставив задачу отработать связи каждого из подозреваемых, выяснить, кто являлся организатором преступления, была ли иерархия и сплоченность между соучастниками.

11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета РФ его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. Он отметил, что изъято большое количество оружия и средств поражения, ведется поиск организаторов преступления и их возможных сообщников.