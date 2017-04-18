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Неизвестные осквернили церковь Илии Пророка на севере Израиля

Происшествия
18 апреля, 14:38 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Как сообщил настоятель храма протоирей Мирослав Витив, неизвестные нанесли черной краской на стены церкви сатанинские символы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Неизвестные осквернили Православную церковь во имя Илии Пророка на горе Кармель в городе Хайфа на севере Израиля, нанеся черной краской на ее стены сатанинские символы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС настоятель храма протоирей Мирослав Витив.

"Вчера мы обнаружили надписи на храме антихристианского, сатанинского толка - три шестерки, дьявол, перевернутые кресты, - рассказал он. - Сегодня пришли представители Генерального консульства России в Хайфе, полиции Израиля, зафиксировали инцидент". По словам отца Мирослава, "все под контролем, максимально привлекли все компетентные стороны - и власти, и консульство".

Протоирей Мирослав сообщил также, что уже закрасил символы, нанесенные неизвестными на стены храма. "Стены я уже замазал, потому что не дело - праздник, Пасха Христова, - сказал он. - Но все, что произошло, документально зафиксировано".

Священнослужитель отметил, что это уже не первый инцидент подобного рода. "Это у нас не первый раз, было такое в начале 2000-х годов, тогда и надписи были, и двери в храм, и икону тогда осквернили", - рассказал он.

Православная церковь во имя Илии Пророка на Кармеле была построена в начале прошлого века.

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