Фигурантка дела о хищении денег клиентов Ланта-банка заключена под домашний арест

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы заключил под домашний арест бывшую сотрудницу Ланта-банка, подозреваемую по делу о крупном хищении со счетов клиентов.
"Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Анны Ромашкиной меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев доводы сторон, суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
Ромашкиной инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Как сообщил ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, бывшие руководитель дополнительного офиса банка и главный экономист Ланта-банка были задержаны в центре Москвы 11 апреля по подозрению в хищении денег со счетов порядка 20 клиентов. Установлено, что они подделали кассовые ордера и другие платежные документы от имени своих клиентов и похитили деньги с их счетов. После допроса одна из задержанных была отпущена под подписку о невыезде.
По словам источника, точное количество пострадавших от действий бывших сотрудников АКБ "Ланта-банк" еще устанавливается.