В кипрском городе Лимасол произошел взрыв

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НИКОСИЯ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Мощное взрывное устройство сработало в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.
По ее информации, никто в результате этого инцидента не пострадал. Взрывное устройство, по данным полиции, было приведено в действие перед стеклянной дверью ресторана в центре Лимасола в 06:00 по местному времени (совпадает с московским). В результате здание, где находится предприятие общественного питания, получило серьезные повреждения.
Полиция пока не раскрывает возможные версии случившегося.