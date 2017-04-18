В кипрском городе Лимасол произошел взрыв

НИКОСИЯ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Мощное взрывное устройство сработало в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

По ее информации, никто в результате этого инцидента не пострадал. Взрывное устройство, по данным полиции, было приведено в действие перед стеклянной дверью ресторана в центре Лимасола в 06:00 по местному времени (совпадает с московским). В результате здание, где находится предприятие общественного питания, получило серьезные повреждения.

Полиция пока не раскрывает возможные версии случившегося.