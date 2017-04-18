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Советовавший меньше питаться уральский депутат Гаффнер оштрафован за сокрытие доходов

Происшествия
18 апреля, 15:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области был признан банкротом
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Илья Гаффнер

Илья Гаффнер

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который советовал россиянам меньше питаться в кризис, оштрафован на 4 тыс. рублей за неправомерные действия при банкротстве - сокрытие дохода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда региона.

"Прокурор Ленинского района Екатеринбурга направил исковое заявление в Арбитражную суд Свердловской области с требованием привлечь Гаффнера к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неправомерные действие при банкротстве". Административное дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Суд наложил на Гаффнера штраф в размере 4 тыс. рублей. Мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время", - уточнили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Гаффнера подозревают в сокрытии имущества и воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего. В июле 2016 года суд признал депутата банкротом по иску Россельхозбанка, а областное УФССП ранее в связи с задолженностью в 196 млн рублей ограничивало ему выезд за рубеж. После решения суда он должен был сразу передать банковские карточки конкурсному управляющему, однако сделал это только 21 сентября 2016 года. Кроме того, он все это время получал зарплату, при этом попросив, чтобы денежные средства выдавались на руки, в результате мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 тыс. рублей.

Гаффнер получил широкую известность советом поменьше питаться в кризис, который депутат дал жителям России в январе 2015 года.

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