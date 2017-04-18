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Задержанный фигурант дела о теракте в петербургском метро признал вину

Происшествия
18 апреля, 15:31 дата обновления: 18 апреля, 15:43 UTC+3
По словам адвоката Аброра Азимова, подозреваемый "признал вину в полном объеме"
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Аброр Азимов

Аброр Азимов

© Центр общественных связей ФСБ России/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Армен Задоян.

"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", - сказал Задоян.

Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.

Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный в Одинцовском районе Московской области Аброр Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство.

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

Теракт в метро Петербурга

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. 6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. 

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