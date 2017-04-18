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Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга

Происшествия
18 апреля, 16:12 дата обновления: 18 апреля, 16:22 UTC+3
Ранее Азимов признал свою вину в подготовке теракта
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Аброр Азимов

Аброр Азимов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уроженец Киргизии Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом  в Басманном суде Москвы заявил представитель СК РФ.

Инфографика Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий

Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

"При задержании Азимов подтвердил участие в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга", - сказал следователь.

Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сообщил ТАСС, что его подзащитный признал вину в полном объеме.

Аброр Азимов был задержан накануне в Одинцовском районе Московской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство в метро.

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

Место регистрации

Аброр Азимов был зарегистрирован в Селивановском районе Владимирской области. Власти региона ужесточают меры безопасности и проверяют регистрации мигрантов, сообщила журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Он житель России и получил гражданство в консульстве. Зарегистрировался он в Селивановском районе в жилом доме, там летнее такое помещение", - отметила Орлова.

"Сказать, что мы все меры усилили - нет конечно, не все еще. И жизнь подсказывает, что еще кое-что нужно сделать. Хотя у каждого участкового есть административная карта, они работают", - добавила губернатор, отметив, что в первую очередь в регионе будет ужесточен контроль за регистрацией мигрантов.

Теракт в метро Петербурга

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу о теракте. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

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