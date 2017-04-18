Бывший инспектор-кинолог предстанет перед судом в Москве за контрабанду экстази из Европы

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего кинолога за контрабанду экстази из Нидерландов и Германии через международные почтовые посылки. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
"Бывший младший инспектор-кинолог столичного Центра кинологической службы с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наркотического средства МДМА (экстази - прим. ТАСС) вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, находящимися за рубежом, и предоставил им необходимые личные данные для пересылки на его адрес наркотика", - сообщили в управлении.
В сентябре-октябре 2016 года соучастники направили пакеты с наркотиками в трех международных почтовых отправлениях на имя заказчика - два из Германии и один из Нидерландов. Обвиняемый был задержан 13 октября 2016 года в одном из почтовых отделений столицы во время получения посылок с наркотиком. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 "Контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Следствие также установило, что у обвиняемого не было наркотической зависимости. Он приобретал наркотики для последующего сбыта. Бывший полицейский не признал свою вину, на время следствия он был арестован. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.