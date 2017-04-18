При крушении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек

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МОСКВА, АНКАРА 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Все двенадцать человек, которые находились на борту полицейского вертолета, потерпевшего крушение в турецкой провинции Тунджели, погибли. Об этом сообщил во вторник телеканал NDTV.
По его данным, среди погибших семеро полицейских, один судья, один военный и трое сотрудников местного управления безопасности. Как ранее сообщали местные СМИ, эти люди работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля.
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, вертолет разбился из-за плохих погодных условий, а не в результате нападения. Об этом он заявил в прямом эфире телеканал TRT. "В 11:43 (совпадает с московским) связь с вертолетом полностью прервалась. Спустя два с половиной часа спасатели смогли добраться по места падения. К сожалению, все находившиеся на борту люди погибли", - сказал он.
"По предварительной версии, катастрофа произошла из-за плохих погодных условий, а не из-за внешнего воздействия", - сказал министр.
Вертолет разбился во вторник днем. Связь с вертолетом была потеряна в 13:30 по местному времени (совпадает с московским), через 10 минут после взлета.